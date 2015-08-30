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الكرفس يعالج النقرس والتهابات المفاصل ويخفض الكولسترول وضغط الدم

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الكرفس يعالج النقرس والتهابات المفاصل ويخفض الكولسترول وضغط الدم الكرفس يعالج النقرس والتهابات المفاصل ويخفض الكولسترول وضغط الدم
الكرفس من الخضروات الضرورية، التى لا تستغنى عنها أى ربة منزل، وهو يساهم فى التمتع بفوائد صحية مثيرة حسب تقرير نشر مؤخراً فى موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.يحتوى على قدر كبير من الألياف الطبيعية والعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين "ج" والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين "ب6 " و"ب2" و"ب1" والكالسيوم، وفى الوقت نفسه لا يحتوى الكرفس على سعرات حرارية عالية، وبالتالى فهو لا يسبب السمنة.

2.يحتوى الكرفس على بعض المركبات الطبيعية التى تساهم فى مكافحة السرطان، تعرف باسم الكومارين "coumarins"، وهى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالأورام عن طريق تعزيز نشاط وفاعلية كريات الدم البيضاء.

3.يتمتع الكرفس بقدرات جيدة فى خفض الضغط الدموى وخفض مستويات الكولسترول بالدم نظراً لاحتوائه على مادة "3-butylphthaline"، التى ثبت أنها تخفض ضغط الدم بنسبة 14%، وكما تقلل مستويات الكولسترول بنسبة 7%.

4.الكرفس مفيد جداً فى مكافحة آلام التهابات المفاصل وآلام النقرس نظراً لاحتوائه على مركب "3-butylphthaline"، وذلك وفقاً لدراسة أشرف عليها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية.

5.يساهم الكرفس فى تعويض الجسم عن العناصر الغذائية الهامة التى يفقدها أثناء ممارسة الرياضة وخاصة ً المعادن، وبالتالى فهو قد يعد البديل الأمثل للعصائر والمشروبات الغازية الغنية بالسكر.
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