ميدو يكشف سبب غياب شيكابالا عن مؤتمر الزمالك

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن أسباب غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن مؤتمر إعلان الزمالك عودته رسميا من سبورتنج لشبونة.

وأعلن الزمالك عن عودة شيكابالا من سبورتنج لشبونة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بحضور محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي وميدو.

ويخرج النجم صاحب الـ29 عاما معارا إلى الإسماعيلي في الموسم المقبل.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "توضيح هام. مؤتمر اليوم لم يكن لتقديم شيكابالا، ولكنه كان للإعلان عن الاتفاق بين الزمالك والإسماعيلي".

وتابع "لم تتم دعوة شيكابالا للمؤتمر".

ومن المقرر أن يقدم الإسماعيلي شيكابالا في مؤتمر صحفي يوم 13 سبتمبر المقبل.