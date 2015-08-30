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أبو ريدة يزور منتخب مصر

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أبو ريدة يزور منتخب مصر أبو ريدة يزور منتخب مصر

حرص هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للإتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم على زيارة معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة تشاد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل.

وحضر أبو ريدة إلى المعسكر بصحبة حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على .

واجتمع أبو ريدة بعدها بالجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث نقل له ثقته في قدرته على قيادة الفراعنة للتأهل لكأس الأمم وكأس العالم.

فيما توجه كوبر بالشكر لأبو ريدة، على اهتمامه بالفريق وحرصه على التواجد بالقرب منه في هذه المرحلة الهامة قبل السفر إلى تشاد.

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