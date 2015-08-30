المقاولون يضم لاعب الزمالك الواعد

أكد أسامة الشاعر طبيب منتخب مصر جاهزية عمرو جمال مهاجم الأهلي للمشاركة في مباراة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وعاد جمال قبل نهاية الموسم من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وعاودته بعض الآلام في نفس الركبة التي تعرض فيها للإصابة. وهو ما وصفه الجهاز الطبي للأهلي بالطبيعي.

وقال الشاعر للصحفيين: "عمرو جمال سليم تماما ولا يعاني أي إصابات".

وتابع "جاهزيته البدنية تصل إلى 100%، ولا صحة إطلاقا عما أثير حول شكواه من الآلام في الركبة".

وأكمل "النادي الأهلي لم يجر أي اتصالات للاستفسار عن حالة جمال، لأن اللاعب سليم تماماً، ولا يوجد ما يمنعه من المشاركة أمام تشاد".

وأتم "مصير مشاركته في المباراة، أساسياً أو احتياطياً قرار فني بحت، وفي يد هيكتور كوبر المدير الفني للفريق، ولا توجد أي موانع طبية لمشاركة اللاعب في المباراة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل.