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أبو ريدة يكشف - أين يذهب صوت مصر بعد بلاتر

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أبو ريدة يكشف - أين يذهب صوت مصر بعد بلاتر أبو ريدة يكشف - أين يذهب صوت مصر بعد بلاتر

ستتحكم عدة عوامل في صوت مصر بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي ستجرى في أكتوبر المقبل.

وأوضح هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الأفريقي والدولي: "مصر دولة مؤسسات، ومن المؤكد سنستمع لصوت الدولة في هذه الانتخابات".

وأضاف في تصريحات لقناة "الحياة 2": "صوت أفريقيا وآسيا سيكون أيضًا لمرشح واحد، لأن لنا طلب مشترك بزيادة مقاعد القارتين في كأس العالم".

وتابع "مصر لن تعلن عن موقفها النهائي إلا بإغلاق باب الترشيح يوم 26 أكتوبر".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن الحديث عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي سابق لأوانه، قائلاً: "لا أسعى لأي منصب، فكل فرصة ستأتي في وقتها".

وأكد أبوريدة أن المفاجأة الأكبر ستكون ترشح جوزيف بلاتر مجددًا للانتخابات، رغم أن الرئيس الحالي للفيفا أكد أنه سيعتزل العمل العام بعد فضيحة الفساد التي ضربت الاتحاد الدولي مؤخرًا.

وأتم "عيسى حياتو أيضًا لن يترشح في سباق رئاسة الاتحاد الدولي، واكتفى بخوض التجربة التي دخلها منذ 13 عامًا، ولم ينجح أمام بلاتر".

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