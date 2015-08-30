انطلاق دورة تأهيلية لمعلمى العلوم والرياضيات للتدريس بالإنجليزية فى السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، عن انطلاق اليوم أعمال تدريب معلمى مادتى العلوم والرياضيات للتدريس باللغة الإنجليزية داخل المدارس الرسمية المتميزة للغات.

بدأ التدريب بمشاركة 50 معلمًا من المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية ويحاضر فيها نخبة من أساتذة كلية التربية جامعة السويس، وهم د.رأفت سالم أستاذ اللغة الإنجليزية ود.محمد رمضان أستاذ الرياضيات ود.أحمد الشحات أستاذ الكيمياء وأحمد بهاء أستاذ البيولوجى وحسن محمد أستاذ الكيمياء.

يأتى التدريب فى إطار تعاون مشترك بين إدارة التدريب بالمديرية تمثلها فاطمة زكريا مدير الإدارة، وإدارة المدارس الرسمية للغات يمثلها خالد العياط مدير الإدارة.

وعلى هامش جدول أعمال التدريب أشاد عبد الحافظ وحيد مدير التعليم بالمحافظة بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التى تسهم فى سد العجز فى تخصصات التدريس النادرة بالمدارس الرسمية للغات.

نظم أعمال البرنامج من إدارة التدريب غزال عطية سوسن معوض وعصام حافظ، ومن إدارة المدارس الرسمية للغات عبير حمدى وجيهان محمد سلامة.



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