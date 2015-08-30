وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يواصل جولاته بزيارة مدارس إيتاى البارود

قام اليوم الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بزيارة مدارس إدارة إيتاي البارود التعليمية، استمراراً لجولته التي يقوم بها لمدارس المحافظة لمتابعة أعمال الصيانة التي تتم بها، والتأكد من إنتهائها خلال الأيام القادمة وقبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محب كامل الرافعى وزير التعليم، بشأن متابعة المشروع القومي لصيانة المدارس، وتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بشأن التأكد من جاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وزار مدارس السلام الابتدائية مشتركة لمتابعة أعمال الصيانة بها وقد قام التداوي بتحويل مدير المدرسة وأحد العاملين بها والمتابع الذي قام بمتابعة المدرسة مؤخراً للشئون القانونية لإهمالهم في أداء الأعمال المكلفين وتراخيهم في تجهيز المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما قام التداوي بزيارة مدرسة الشهيد محمود قطب للبنات والتي توقف العمل في صيانتها لمدة تزيد على الثلاث سنوات ولكن استؤنف العمل بها من موارد مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بفضل دعم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة لمنظومة التعليم بالبحيرة حتى يتسنى بدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد تيسيراً على طالبات المدرسة .

وقد تابع وكيل الوزارة خلال الزيارة أعمال النجارة والكهرباء التي تتم بالمدرسة وأيضاً أعمال إزالة المخلفات التي كانت موجودة بها .



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