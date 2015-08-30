تركيب أجهزة الرى المحورى لـ10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة فى الفرافرة

قال الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن وزارة الزراعة انتهت من تركيب 60 جهاز رى حديث محوري ورش بالتنقيط على مساحة 10 آلاف فدان مستصلحة بسهل بركة فى الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وأوضح عبد الوهاب فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ذلك يأتى ضمن مشروع المليون فدان مؤكدًا تركيب أجهزة ري محورية على مساحة 7.5 ألف فدان وأجهزة رى بالتنقيط على مساحة 2.5 ألف فدان بإجمالي 10 آلاف فدان بالفرافرة.

وقال عبد الوهاب إن المديرية تستعد لطرح أعمال مشروعات 4 مراكز إرشادية بتكلفة 14 مليون جنيه فى عدة مراكز وقرى على مستوى المحافظة بواقع 3 ملايين و500 ألف جنيه لكل مركز فى الخارجة وبلاط وموط والقصر بالداخلة، والتى يجرى الإعداد لطرح أعمال تلك المشروعات بالتعاون مع وزارة الزراعة كما تم الانتهاء من إنشائها وتجهيزها مركزيًا بمعرفة وزارة الزراعة وهى 3 مراكز فى مناطق جورمشين وغرب الموهوب، وشرق العوينات، لتكون بمثابة مراكز للإبداع الإرشادى.