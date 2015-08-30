كنترول أسيوط: ليس لنا مصلحة فى ظلم "طالبة الصفر"

أكد مصدر بنيابة أسيوط وصول تقرير الطب الشرعى الخاص بقضية الطالبة مريم ملاك والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة الصفر" إلى النيابة وأن التقرير أثبت صحة الخطوط الواردة فى أوراق إجاباتها مع خطها الذى كتبته خلال استكتابها بواسطة خبراء الخطوط فى الطب الشرعى وبالتالى سيتم حفظ التحقيق لعدم ثبوت الإتهام.

وفى السياق قال مصدر بكنترول أسيوط: لم يكن لدينا شك فى النتيجة مشيرًا إلى أن الكنترول ليس له مصلحة فى أن يعطى درجات طالبة لأخرى ودائمًا نعمل لمصلحة الطلاب جميعهم.

كانت نيابة ثان أسيوط أمرت كنترول أسيوط (أ) الخاص بامتحانات الثانوية العامة بعرض أصول أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة على الطب الشرعى حيث حصلت على صفر فى جميع المواد عدا اللغة العربية التى حصلت فيها على درجة ونصف رغم تفوقها فى السنوات الماضية ووجودها ضمن أسرة متفوقة علميًا حيث شقيقيها اللذان يكبرانها (مينا 28 سنة وباسم 26 سنة) تخرجا من كلية الطب البشرى.