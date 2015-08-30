‏بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع بنها فى القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية وأجهزة الأمن ببنها فى محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمناطق سعد زغلول، وميدان المحطة، وميدان سعد زغلول بقيادة اللواء سعيد شلبى مدير الأمن.

وقطعت الحملة جميع الوصلات الكهربائية المخالفة، وشارك في الحملة المهندس مصطفي عباس رئيس مجلس مدينة بنها ، وضباط مديرية أمن القليوبية.

وأكد مدير الأمن ورئيس المدينة ضرورة إعادة المظهر الحضاري للشوارع مرة أخري وعدم السماح باستغلالها للبيع والشراء غير المشروع وحرمان المواطنين من حقهم في السير والتجول الآمن.



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