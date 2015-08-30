أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

‏بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع بنها فى القليوبية

Google+ Print
‏بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع بنها فى القليوبية ‏بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع بنها فى القليوبية
شنت الأجهزة التنفيذية وأجهزة الأمن ببنها فى محافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمناطق سعد زغلول، وميدان المحطة، وميدان سعد زغلول بقيادة اللواء سعيد شلبى مدير الأمن.

وقطعت الحملة جميع الوصلات الكهربائية المخالفة، وشارك في الحملة المهندس مصطفي عباس رئيس مجلس مدينة بنها ، وضباط مديرية أمن القليوبية.

وأكد مدير الأمن ورئيس المدينة ضرورة إعادة المظهر الحضاري للشوارع مرة أخري وعدم السماح باستغلالها للبيع والشراء غير المشروع وحرمان المواطنين من حقهم في السير والتجول الآمن.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365