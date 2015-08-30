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بالصور.. إقامة منطقة لوجستية لنقل البضائع بكفر الشيخ ومجمع المصالح بالبرلس

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بالصور.. إقامة منطقة لوجستية لنقل البضائع بكفر الشيخ ومجمع المصالح بالبرلس بالصور.. إقامة منطقة لوجستية لنقل البضائع بكفر الشيخ ومجمع المصالح بالبرلس
أكد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، أنه وافق على إنشاء مجمع للمصالح الحكومية على مرحلتين بمدينة برج البرلس، على مساحة 1500 متر، ونقل المجزر خارج الكتلة السكنية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى، اليوم الاثنين، بحضور اللواء سمير أبو زامل، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية.

وقال: "تم اختيار قطعة أرض واقعة على شمال الطريق الدولى الساحلى مقابل قرية المقصبة ببر بحرى بمركز بلطيم، وذلك لإقامة منطقة لوجستية لنقل البضائع.

وطالب محافظ كفر الشيخ مدير عام الإسكان، بسرعة عمل المقايسات والبدء فورًا فى تطوير مستشفى كفر الشيخ العام، التي جمع تبرعات من أجل تطويرها، مطالبًا رؤساء المدن بالزيارات الميدانية للوحدات الصحية، وتقديم تقارير خاصة بذلك.

كما قرر محافظ كفر الشيخ تشغيل وتدعيم وحدة الرصف بالمحافظة على أن تأخذ مقاولات للرصف في مركزين أو ثلاثة على أن يتم طرح الأسعار العادلة دون الارتباط بأسعار المقاولين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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