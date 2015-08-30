رئيس جامعة بني سويف: استوديوهات ومعامل كلية الإعلام جاهزة للعمل بداية العام الجديد‎

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، ان أستوديوهات كلية الإعلام الاذاعية والتليفزيونية ومعامل الوسائط المتعددة التي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة بلغت 14 مليون جنيه سوف تبدأ في خدمة التدريب العملي للطلاب بالكلية مع بداية العام الجامعي الجديد.

وأشار لطفي”، إلى أن الأستديوهات والمعامل تم تصميمها وفقا لأحدث تكنولوجيا العصر، التي خصصت لأغراض التدريب والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بما يمكن الكلية من تدريب طلابها على أحدث التقنيات التي تؤهلهم لسوق العمل، وتضمن تقديم كوادر متميزة قادرة على تحقيق رسالة وهدف الجامعة وايمانًا بأهمية التدريب العملي للطلاب داخل الجامعة مشيرًا إلي انه سيتم دعم كافة فرص التدريب العملي للطلاب خارج الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية.

وأكد الدكتورعادل عبد الغفار، عميد كلية الإعلام، ان الأستديوهات الإذاعية والتليفزيونية ومعامل الكلية سوف تخدم في أغراض التدريب الاعلامي للطلاب بالإستعانة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخبراء الإذاعة والتليفزيون كما تستفيد الكلية من هذه الاستديوهات في مجال إنتاج البرامج الاذاعية والتليفزيونية.