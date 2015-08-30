قاضي «التخابر» يرد ثناء الدفاع: “يا ذئب يوسف ما سفكت له دماً”

رد قاضي التخابر ثناء هيئة الدفاع علي مناقشتها لشاهد الاثبات في محاكمة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، وعشرة آخرين.

وجاء رد المحكمة حاسمًا ليميّز تعامل المحكمة مع إشادة الدفاع بأداءها في مناقشتها للشاهد “مصطفى طلعت الشافعي” الحاضر بجلسة اليوم.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، ردًا على ثناء هيئة الدفاع ، “الحق لا ننشد سواه، فإن بدى و أُزيل ما غشياه وكان ملثمًا، لا لن نفوض بل نقول صراحة يا ذئب يوسف ما سفكت له دماً “.

وقررت المحكمة استكمال نظر القضية بجلسة الأول من سبتمبر المقبل؛ لسماع شهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وحددت المحكمة جلسة العاشر من سبتمبر لأداء اللجنة المقرر تشكيلها في جلسة 22 أغسطس الجاري اليمين القانونية أمام المحكمة مع إستمرار حبس المتهمين.