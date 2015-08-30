حظر «النشر» في تحقيقات «رشوة» مسؤولين بوزارة الزراعة

أصدر «النائب العام» المساعد، المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بـ «حظر النشر» في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في واقعة “رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة”.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام( المسموعة والمرئية، الصحف والمجلات، القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، والمحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر قضائي إن قرار الحظر قد جاء حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاًء لمبدأ سيادة القانون.