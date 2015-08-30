انطلاق دورة تأهيلية لمعلمي العلوم و الرياضيات بالإنجليزية بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن أنطلاق اليوم أعمال تدريب معلمى مادتى العلوم و الرياضيات للتدريس باللغة الإنجليزية داخل المدارس الرسمية المتميزة للغات.

بدء التدريب بمشاركة 50 معلماً من المراحل التعليمية الابتدائية و الإعدادية و الثانوية ويحاضر فيها نخبة من أساتذة كلية التربية جامعة السويس و هم د. رأفت سالم أستاذ اللغة الإنجليزية و د. محمد رمضان أستاذ الرياضيات و د. أحمد الشحات أستاذ الكيمياء و أحمد بهاء أستاذ البيولوجى و حسن محمد أستاذ الكيمياء.

يأتى التدريب فى إطار تعاون مشترك بين إدارة التدريب بالمديرية تمثلها فاطمة زكريا مدير الإدارة و إدارة المدارس الرسمية للغات يمثلها خالد العياط مدير الإدارة.

وعلى هامش جدول أعمال التدريب أشاد عبد الحافظ وحيد مدير التعليم بالمحافظة بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التى تسهم فى سد العجز فى تخصصات التدريس النادرة بالمدارس الرسمية للغات.

نظم أعمال البرنامج من إدارة التدريب غزال عطية سوسن معوض و عصام حافظ و من إدارة المدارس الرسمية للغات عبير حمدى و جيهان محمد سلامة.