بمشاركة النني.. قطار بازل يدهس زيوريخ بثلاثية

واصل بازل سيره بقوة في الدوري السويسري بعدما تغلب يوم الأحد على ضيفه زيوريخ بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة السابعة.

واستضاف بازل نظيره زيوريخ واستطاع الفريق الذي يلعب له محمد النني أن يحقق فوزه السابع على التوالي في المسابقة ليتصدر الجدول برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن جراسهوبرز أقرب ملاحقيه.

افتتح مايكل لانج أهداف بازل في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك زريورخ التعادل عن طريق إيفان كيكوفيتش في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 71 استطاع بازل تسجيل الهدف الثاني عن طريق شكيلزين جاتشي، قبل أن يختتم مارك جانكو أهداف فريقه بتسجيله للهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 81.