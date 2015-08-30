الجيش الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من منطقة الهوارى ببنغازى

سيطرت قوات الجيش الليبي والقوى المساندة له على جزء كبير من منطقة الهواري بمدينة بنغازي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر عسكري ليبي - في تصريحات اليوم - إن قوات الجيش والقوى المساندة له خاضت معارك عنيفة بمحور الهواري بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد عناصر الفرع الليبي لداعش.

وأكد المصدر أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً وصولاً إلى مفترق الإدارة الرئيسية لمشروع مياه النهر الصناعي بالهواري، لافتاً إلى أن القوات تحاصر بعض الجيوب التي لا تزال تختبئ داخل مستشفى النفسية بالمنطقة.

>وأضاف أن قوات الجيش تتقدم نحو مصنع الإسمنت لتحريره من قبضة الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن قوات المدفعية جهزت المدافع لضرب تمركزات المليشيات القريبة من المصنع.

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