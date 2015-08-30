أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من منطقة الهوارى ببنغازى

Google+ Print
الجيش الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من منطقة الهوارى ببنغازى الجيش الليبى يسيطر على أجزاء كبيرة من منطقة الهوارى ببنغازى
سيطرت قوات الجيش الليبي والقوى المساندة له على جزء كبير من منطقة الهواري بمدينة بنغازي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر عسكري ليبي - في تصريحات اليوم - إن قوات الجيش والقوى المساندة له خاضت معارك عنيفة بمحور الهواري بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد عناصر الفرع الليبي لداعش.

وأكد المصدر أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً وصولاً إلى مفترق الإدارة الرئيسية لمشروع مياه النهر الصناعي بالهواري، لافتاً إلى أن القوات تحاصر بعض الجيوب التي لا تزال تختبئ داخل مستشفى النفسية بالمنطقة.
>وأضاف أن قوات الجيش تتقدم نحو مصنع الإسمنت لتحريره من قبضة الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن قوات المدفعية جهزت المدافع لضرب تمركزات المليشيات القريبة من المصنع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365