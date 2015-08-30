فرقة فنون شعبية إسبانية ومسرحية غيبوبة وحفل غنائي لمدحت صالح ضمن أنشطة مبادرة صيف ولادنا‎

ضمن مبادرة ” صيف ولادنا ” التي تنفذها وزارة الثقافة خلال الموسم الصيفي تستضيف محافظة أسوان العديد من الفاعليات الثقافية خلال الفترة من الأول لشهر سبتمبر القادم وحتى 5 سبتمبر.

صرح بذلك المهندس محمد مصطفي، السكرتير العام للمحافظة، والذي أشار خلال الاجتماع التنسيقي لوضع آليات واستعدادات المحافظة لاستقبال الفاعليات الثقافية بحضور مديري قصر ثقافة أسوان والمرور والحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إلي أن هناك تنسيق وتواصل مستمر بين الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، ومحافظ أسوان مصطفي يسري، لتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية لخلق متنفس ترفيهي وحيوي لأهالي المحافظة وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري والفني داخل القري المختلفة ومدن ومراكز المحافظة علي الوجه للنهوض بالأنشطة الثقافية والفنية بمختلف الإدارات التابعة للثقافة ، موضحاً بأن الفن دائماً يعتبر رسالة سامية تهدف في مضمونها إلي الارتقاء بالسلوكيات الايجابية التي تعود بالنفع علي المجتمع بشكل عام ومن منطلق ذلك فهناك حرص من المحافظة علي توصيل هذه الرسالة لكافة ربوع المحافظة من خلال تقديم الفقرات المختلفة لفرق الفنون الشعبية والمسرحية للمواطنين علي مسارح الثقافة بمختلف المراكز والمدن.

وأضاف محمد مصطفي، بأن الفاعليات الثقافية ستنطلق في الأول من سبتمبر بتقديم العرض الفني للفرقة الأسبانية للفنون الشعبية مع فرقة الجميزة النوبية وذلك علي مسرح قصر ثقافة أسوان في الثامنة مساءاً ، فيما سيتم تقديم العرض المسرحية لمسرحية ” غيبوبة ” علي خشبة مسرح قصر ثقافة أسوان خلال يومي 2 و 3 سبتمبر الجاري بطولة الفنان أحمد بدير، وبمشاركة كوكبة من النجوم المسرحية اللامعة وإخراج شادي سرور، في الثامنة مساءً أيضاً ، علاوة علي تقديم الحفل الغنائي للفنان مدحت صالح بالمسرح الصيفي بكورنيش النيل يوم 5 سبتمبر في تمام التاسعة مساءً.