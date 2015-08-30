تحرير 117 محضرًا مرافق بأسيوط في يوم واحد

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تكثيف حملات اليومية وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لإزالة الاشغالات الثابتة والمتحركة وتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة المرور لإحداث سيولة مرورية.

> وشدد المحافظ على تنفيذ القرارات أرقام(736، 737 ، 738،739) لسنة 2015 التي تضمن إزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق وإغلاق المحلات المخالفة والتحفظ على المضبوطات وتحصيل الغرامات من المخالفين مؤكداً على استمرار الحملات وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية مع المتابعة الدورية واليومية وذلك لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع.

وقال العقيد طارق حسين رئيس قسم المرافق بأسيوط أنه تم تنفيذ حملة اليوم الواحد بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وإدارة قوات الأمن وشرطة المسطحات والمرور ومسئولي الإشغالات بحي شرق وغرب مدينة أسيوط موضحاً أنه تم تحرير 117محضر بينهم 21محضر إشغال طريق وبائع متجول ونظافة عامة وتنفيذ 60حالة إزالة إدارية من فرش خضار وحاجز حديدي وأسمنتي وتند وقماش وخشب وصاج فضلاً عن رفع 36 حالة لعربات خشب وكارو وفاترين وموازين و ترابيزات وحوامل حديد ومدرجات خشبية وكراسي وذلك لتسيير حركة المارة والسيارات.

وأوضح رئيس قسم المرافق أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تسديد الغرامة على هذه المخالفات مشيراً إلى استمرار حملات المرافق وإزالة الإشغالات من الميادين والمناطق الرئيسية بالحي وذلك لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع مؤكداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة وتحصيل الغرامات على المخالفين بناءاً على القرارات الصادرة من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.