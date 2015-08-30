وقفة احتجاجية لعمال الزيوت المتكاملة بالسويس لإيقاف الشركة 6 شهور‎

نظم العشرات من عمال شركة الزيوت المتكاملة فى السويس ظهر اليوم وقفة احتجاجية بالقرب من مبني ديوان عام محافظة السويس القديم إحتجاجا علي استمرار غلق الشركة لأكثر من 6 شهور، وتعنت رئيس مجلس الادارة ورفضه إعادة التشغيل.

قال المحتجين أن الشركة شهدت حريق نهاية اكتوبر الماضي، وبالرغم من سلامة وحدات الإنتاج، إلا أن صاحب المصنع اتخذ ذلك الحريق ذريعة ليوقف المصنع، وتقدم بطلب للاغلاق للقوي العاملة، وتم رفض الطلب بسبب استقرار الوضع المالي للشركة، إلا انه استمر فى نهجه وتسبب في تشريد 480 عامل، فى موقف متخاذل من محافظة السويس ووزارة القوي العاملة، التى أكتفت بصرف اساسي الراتب فقط للعمال من صندوق الكوارث والازمات.

وبات العمال كل شهر ينتظرون مصدر الدخل الوحيد وهو الراتب الاساسي، وبالرغم من انتهاء شهر اغسطس، إلا ان القوي العاملة تأخيرت فى صرف الراتب، فى ظل ظروف المعيشة ونفقات الاسر.

كان عمال شركة الزيوت المتكاملة، قد حرروا عدة محاضر بقسم شركة عتاقة تجاوز عددها 10 محاضر، اتهموا فيها صاحب الشركة احمد فؤاد علم الدين بوقف صرف رواتبهم، منذ فبراير الماضي، وعدم صرفه أجور وبدلات العاملين والتهديد بتسريحهم، وقيامة بتقديم طلب بالغلق الكلي للمصنع، وهو ما رفضتة القوى العاملة بعد زيارة للمصنع، والوقوف على الوضع المالي والإداري، والذي كشف ان الوضع المالي للشركة جيد، ولا هناك أي حاجة للغلق.

كما تقدمت القوي العاملة بعدة محاضر ضد رئيس الشركة وأتهمتة فيه بتسريح العمال وعدم إرسال أتوبيسات لهم، والامتناع عن سداد أجورهم، فضلا عن قيام القوي العاملة بتقديم نموذج عدم سداد أجور العمال.