اختيار نرمين الفقى مذيعة لحفل افتتاح “مهرجان الإسكندرية السينمائى”

وقع اختيار مهرجان الإسكندرية السينمائى على الفنانة نرمين الفقي لتقديم حفل افتتاح الدورة الــ 31 للمهرجان باللغتين العربية والانجليزية والتي تنطلق الأربعاء القادم وتستمر حتي 8 سبتمبر.

وينظم حفل الافتتاح بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الاسكندرية.

وعبرت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها بهذا الاختيار وقالت: سعادتي نابعة لسببين رئيسيين، الأول أنني أقدم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي وهو مهرجان عريق بين مهرجانات السينما في حوض البحر المتوسط وتقديمه شرف لي واتمني ان اكون عند حسن ظن جمهور المهرجان والقائمين عليه.

وأضافت: والسبب الثاني أنني ابنة الاسكندرية تلك المدينة الساحرة والتي لا يوجد مثيل لها في العالم وأعتبر تقديمي لحفل افتتاح مهرجان يحمل اسمها بمثابة رد الجميل لهذه المدينة التي تربيت بها وأعشقها.

وتابعت الفقي قائلة ” من خلال متابعتي للاستعدادات للمهرجان أعتقد أن جمهور السينما وعشاقها يجدون انفسهم أمام حدث سينمائي مهم جدًا ودورة مختلفة عن دورات المهرجان السابقة من ناحية المسابقات والتي يصل عددها لأكثر من 6 مسابقات ما بين مسابقة البحر المتوسط للأفلام الروائية الطويلة ومسابقة نور الشريف للفيلم العربي ومسابقة الفيلم العربي الوثائقي الطويل ” .

واستطردت: بالإضافة إلى مسابقة افلام البحر المتوسط للأفلام القصيرة وماسبقة الفيلم العربي القصيرومسابقة محمد بيومي لأبناء الاسكندرية والندوات والتكريمات المختلفة لمبدعي السينما المصريين والعرب والأوربيين وللضيوف من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية .