مباشر موقعة إيطاليا - روما 0-0 يوفنتوس .. صلاح أساسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

موقعة منتظرة وإثارة متوقعة ومتعة ينتظرها الجميع. روما يواجه يوفنتوس وأسم الجناح المصري محمد صلاح يظهر من البداية.

يوفنتوس يحل ضيفا على روما في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

روما بدأ موسمه بتعادل أمام فيرونا. مفاجأة ضربت جماهير يوفي سريعا. أودينيزي يفوز على بطل الدوري السيدة العجوز 1-0 في جولة الانطلاق.

وظهر أسم الجناح المصري محمد صلاح في تشكيل روما من البداية كحال المباراة الأولى.

ويجلس فرانشيسكو توتي على مقاعد البدلاء بينما يلعب إدين دجيكو في خط المقدمة وخلفه محمد صلاح وياجو ويشارك دي روسي في خط الدفاع بدلا من كاستان. على أن يلعب سيدو كيتا كلاعب وسط.

وفيما يلي تشكيل روما الأساسي لمواجهة يوفي:

- أحداث المباراة

حراسة المرمى: فويشيتش تشيزني

الدفاع: فلورينزي – دي روسي - مانولاس - لوكاس دين

الوسط: بيانيتش - كيتا - ناينجولان

الهجوم: صلاح - دجيكو - ياجو.

على الجانب الأخر يشارك باولو ديبالا من البداية مع يوفنتوس لأول مرة ويلعب بول بوجبا في خط الوسط.

ويقود ماريو ماندزوكيتش خط هجوم يوفنتوس أمام روما.

وفيما يلي تشكيل يوفي لمواجهة روما:

حراسة المرمى: بوفون

الدفاع: مارتن كاسيريس - ليوناردو بونوتشي- جورجيو كيلليني.

الوسط: ستيفان ليشتستاينر - ستيفانو ستورارو - بول بوجبا - سيموني بادوان - باتريس إيفرا.

الهجوم: ماندزوكيتش.