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كاميرا في الجول - ميدو: عودة شيكابالا مخاطرة مقبولة.. لم يهرب من الزمالك في الوقت الصعب

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كاميرا في الجول - ميدو: عودة شيكابالا مخاطرة مقبولة.. لم يهرب من الزمالك في الوقت الصعب كاميرا في الجول - ميدو: عودة شيكابالا مخاطرة مقبولة.. لم يهرب من الزمالك في الوقت الصعب

وصف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى الزمالك من سبورتنج لشبونة وإعارته للدراويش، بالمخاطرة.

واتفق الزمالك على استعادة شيكابالا من سبورتنج لشبونة، مقابل 650 ألف يورو. يدفعها على ثلاثة أقساط.

وبات شيكابالا لاعبا في الزمالك لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويخرج النجم صاحب الـ29 عاما معارا للإسماعيلي لرفض المدرب جوزفالدو فيريرا تواجده مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال ميدو في مؤتمر إعلان الزمالك عودة شيكابالا يوم الأحد: "عودة شيكابالا للزمالك خطوة جديدة من مساندة الزمالك لأبنائه ونجومه".

وتابع "عودة شيكابالا والمراهنة عليه مخاطرة. ولكنها مخاطرة مقبولة".

وأوضح مدرب الإسماعيلي " موهبة شيكابالا تعطيني ثقة في عودة اللاعب لمستواه المعروف. وهو لديه إصرار على العودة".

وأتم "شيكابالا كان يتحمل مسؤولية الزمالك كاملة في وقت سابق، والآن يستحق مساعدة النادي والمخاطرة في ضمه".

شاهد تصريحات ميدو بكاميرا في الجول

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