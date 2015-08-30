للحوامل: ارتفاع ضغط الدم لا يؤثر فقط على الجنين لكنه يؤثر أيضا على أخواته

نتائج خطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل، يتسبب فى ارتفاع مخاطر إصابة الطفل بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحقاً، كما أنه لا يؤثر فقط على الجنين، وهو ما قد يتعرض له الأجنة فى مرات الحمل القادمة فيؤثر بذلك على باقى النسل.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 252 من النساء الحوامل اللاتى يعانين من ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، أن التاريخ العائلى لارتفاع ضغط الدم قد يلعب دورا كبيرا فى ارتفاع ضغط الدم للنساء الحوامل، وزيادة مخاطر الإصابة بتسمم الحمل.

وقال المؤلف الرئيسى تريسى ويسجربر من مستشفى مايو كلينيك فى روتشستر بولاية مينيسوتا، إن العوامل الوراثية لها دور فى زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم الدائم مستقبلاً لدى النساء اللواتى لديهن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

وأضاف الباحثون عبر المجلة الأمريكية لأمراض الكلى، أن السيطرة على ضغط الدم خلال فترة الحمل من الأمور الهامة لصحة الأم والجنين وباقى النسل.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.