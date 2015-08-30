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تعرف على أهم 5 أطعمة لتقوية المتزوجين أهمها الثوم والأفوكادو

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تعرف على أهم 5 أطعمة لتقوية المتزوجين أهمها الثوم والأفوكادو تعرف على أهم 5 أطعمة لتقوية المتزوجين أهمها الثوم والأفوكادو
نقدم لكم مجموعة من الأطعمة الهامة التى تساهم فى تعزيز الرغبة والقدرة الجنسية، ولا غنى عنها للأشخاص المتزوجين، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.الأسبارجوس أو الهليون: يحتوى على قدر كبير من حمض الفوليك، وهو يساهم فى تعزيز إنتاج الهستامين، والذى يساعد على تعزيز الوصول إلى أقصى حد للإثارة الجنسية بالنسبة للرجال والنساء "الشبق".
>2.الثوم: غنى بمادة "allicin" والتى يساهم فى تعزيز ضخ الدم إلى الأعضاء التناسلية.
>3.المحار: البروتينات الموجودة به تساهم فى تعزيز القدرات البدنية للزوجين، وكما تساهم فى تحسن إفراز هرمون التستوستيرون الذى يحفز الرغبة الجنسية.
>4.الزنجبيل:يساعد فى تعزيز ضخ الدم إلى بعض المناطق الحساسة فى جسم كلا الجنسين، وهو ما يساهم فى تعزيز الشعور بالإثارة.
>5.الشيكولاته: الكاكاو الموجود بها يحتوى على مادة الفينيل إيثيل أمين، وهى تساهم فى تعزيز إفراز الدوبامين بالمخ، وزيادة الشعور بالمتعة والإثارة خلال العلاقة الحميمة، وكما تساهم هذه المادة أيضاً فى تحفيز الشعور بالنشوة الجنسية.
>6.الأفوكادو: تساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز الإثارة والرغبة الجنسية.

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