الوقاية من تسمم الحمل وخفض الوزن ونسبة الأنسولين.. أبرز فوائد الشوكولاته

تتمتع الشوكولاته بعدد هائل من العشاق، فمن النادر أن يكون هناك أشخاص لا يحبونها، فالجميع يعشق تناولها ويستمتع بمذاقها، وقد يختلف الجميع فى نوعية الشوكولاته سواء بيضاء أو داكنة أو بالحليب، ولكنهم فى النهاية لن يتوقفوا عن تناولها.

ويحاول الكثير التقليل من تناولها لعدم اكتساب الكثير من الوزن أو لاتباعه نظاما غذائيا محددا، والجميع ينظرون على الشوكولاته من منظور احتوائها على نسب عالية من السكريات، ولكنهم يجهلون ما تتميز به وما تحتوى عليه من فوائد.

وقال موقع "سونتيه بلاس" إن الشوكولاتة تحتوى على نسب عالية من مضادات الأكسدة، والشكولاتة الداكنة بوجه خاص تحتوى على مادة الفلافونويد التى تساعد على منع أمراض القلب ومنحه القوة.

إمداد الجسد بالطاقة

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تقى من تسمم الحمل

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الكاكاو يحسن نسبة الأنسولين فى الدم

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استخدام الشكولاته فى إنقاص الوزن

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وقال الموقع إن الشوكولاته هى مصدر قوى للغاية فى إمداد الجسد بالطاقة اللازمة له من سكريات وعناصر أخرى، حيث إن مربع واحد فقط يكفى لسير 46 مترًا دون المساس بطاقة الجسد.كما أثبتت العديد من الدراسات أنها تمنع مشكلات الحمل وخاصة تسمم الحمل، حيث إنها تحتوى على مادة كيميائية تسمى الثيوبرومين، مما يساعد على الحد من تسمم الحمل ومضاعفات الحمل وآلامه.وأشار الموقع إلى أن مشروبات الشوكولاتة (الكاكاو) يمكن أن تحسن من نسبة الأنسولين فى الدم، وبالتالى فالشوكولاته الداكنة تعد أحد وسائل الوقاية من مرض الـ"السكر" إذا تم استخدامها باعتدال، ودون إفراط، كما أن الداكنة تحتوى على الكثير من العناصر المعدنية اللازمة لجسد الإنسان مثل الزنك الذى يعزز جهاز المناعة، والسيلينيوم الذى يقى من الإصابة من مرض السرطان، والبوتاسيوم الذى يقوى القلب ويحميه من الأمراض.وقالت دراسة أمريكية إنه يمكن استخدام الشكولاته فى إنقاص الوزن، وأن السعرات الحرارية التى تكمن فيها ليست كالتقليدية التى تترسب بسرعة فى أنحاء الجسد، وإنما يمكن حرقها بكل سهولة، كما أنها تساهم فى التمثيل الغذائى.

يشار إلى أن الشوكولاته تحتوى على أكثر من 600 مركب عطرى، وفى حين أن النبيذ يحتوى على 200، وأن الأمريكيين يستخدمون نحو 908 آلاف طن فى العام من الحلويات نصفها من الشوكولاته.

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