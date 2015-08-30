"وفد السويس": نرفض بيع أرض نادى المنتخب ونطالب المحافظ بالتطوير

أعلن حزب الوفد بالسويس رفضه لقرار اللواء العربي السروي محافظ السويس الذى صدر ظهر اليوم ببيع أرض نادي منتخب السويس القديمه، والتى تبلغ مساحتها 28 الف متر كحق انتفاع لمدة 75 سنه لأكثر مبلغ مالي يعرض بعد إعلان البيع.

وقال على أمين القيادي بالحزب فى بيان إعلامي إن الحزب الوطني فى عز قوته لم ينجح فى بيع أرض نادي المنتخب والقوي السياسية وقفت فى وجه هذا الأمر، وطالبت الدولة بتطوير أرض نادى المنتخب والذى يعد النادي الشعبي والجماهيري الأول بالمحافظة وطرح هذه الارض وما يبني عليها للايجار الشهري والاستفادي بالعائد المادي وليس البيع.

وأضاف أمين أن طرح الارض للبيع أمر خطير ولن يمر مرور الكرام وأنه يطالب المحافظ الحالي بدعم النادي ماليا وتوفير عائد مادي جيد لأستغلال هذه الارض للتطوير واستثمارها لصالح النادي وليس البيع ، موضحا أن اراضي السويس ليس للبيع وعلى جميع المسئولين عليهم أن يعلموا ذلك جيدا، وعلى الدولة إيجاد حلول بديلة وأفكار من خارج الصندوق بدلا من الاستسهال ببيع الأصول.

وتابع أمين أن القوي السياسية عام 2009 قامت بالاعتراض بالمجلس المحلي ومسجل ذلك بمضابط الجلسات ضد محاولة الدولة فى ذلك الوقت ببيع ارض نادي المنتخب بل نجحت القوي السياسية بالضغط ووافق رائسة الوزراء بضم ارض الاستاد الرياضي القديم لنادي المنتخب كدعم له.