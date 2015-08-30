استكمال مشروعات دعم الكهرباء بمركز بلاط فى الوادى الجديد بـ1.3 مليون جنيه

قال المهندس صابر صقر رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد ان قطاع الكهرباء بالمحافظة قد انتهى اليوم الاحد من اعمال مشروعات الكهرباء والانارة بالمركز وعدد من القرى التابعة له وتركيب محول جديد وتوصيل أعمدة انارة وتركيب أسلاك مستلزمات إنارة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و300 ألف جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف صقر فى تصريحاتٍ له أنه تم تركيب محول جديد باحدى توابع قرية تنيدة مع تركيب وإحلال 50 كم أسلاك معزولة هوائية لنقل التيار الكهربى بين القرى والعِزَب بأقطار متنوعة ما بين 35 مم، و50 مم مؤكدا ان المركز بصدد رفع قدرة المحولات وإحلال 50 عمود إنارة قديمة فى إطار تنفيذ مشروعات رفع كفاءة قطاع الكهرباء بالمركز.