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استكمال مشروعات دعم الكهرباء بمركز بلاط فى الوادى الجديد بـ1.3 مليون جنيه

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استكمال مشروعات دعم الكهرباء بمركز بلاط فى الوادى الجديد بـ1.3 مليون جنيه استكمال مشروعات دعم الكهرباء بمركز بلاط فى الوادى الجديد بـ1.3 مليون جنيه
قال المهندس صابر صقر رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد ان قطاع الكهرباء بالمحافظة قد انتهى اليوم الاحد من اعمال مشروعات الكهرباء والانارة بالمركز وعدد من القرى التابعة له وتركيب محول جديد وتوصيل أعمدة انارة وتركيب أسلاك مستلزمات إنارة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف صقر فى تصريحاتٍ له أنه تم تركيب محول جديد باحدى توابع قرية تنيدة مع تركيب وإحلال 50 كم أسلاك معزولة هوائية لنقل التيار الكهربى بين القرى والعِزَب بأقطار متنوعة ما بين 35 مم، و50 مم مؤكدا ان المركز بصدد رفع قدرة المحولات وإحلال 50 عمود إنارة قديمة فى إطار تنفيذ مشروعات رفع كفاءة قطاع الكهرباء بالمركز.

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