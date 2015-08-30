تكليف أمين عام مؤقت لجامعة الزقازيق بعد خروج ثروت موافى للمعاش

أصدر الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (1310) بتاريخ 30 أغسطس 2015، بتكليف عاطف عبدالعظيم أحمد بدوى بصفته أمين جامعة مساعد للشئون الإدارية بسلطات أمين عام الجامعة إلى جانب عمله لحين تعيين أمينا عاما للجامعة .

وكانت أعلنت الجامعة الشهر الماضى فى الصحف الرسمية، عن حاجتها لأمين عام للجامعة ذلك طبقا للقانون، بعد خروج ثروت موافى الأمين السابق للمعاش .

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