انطلاق أول أفواج حج القرعة بالمحافظات.. محافظ الإسكندرية يودع 260 حاجا ويطالبهم بالدعاء لمصر.. و1905 من عمالة الحجاج يغادرون ميناء سفاجا البحرى اليوم.. وبدء سفر حجاج الجمعيات 14 سبتمبر المقبل

محافظ الإسكندرية يودع 260 حاجا ويطالبهم بالدعاء لمصر

>مع اقتراب الحج، بدأت المحافظات فى توديع وفود حجاج القرعة لأداء الفريضة، وغادرت اليوم أولى الرحلات من أهالى الإسكندرية والبحيرة، بإجمالى 786 حاجا من مطار برج العرب على رحلات شركة مصر للطيران.>وودع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، صباح اليوم 260 من حجاج قرعة بالمحافظة، غادروا من مطار برج العرب الدولى، إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك.

وفى كلمته قال المسيرى "كل سنة وأنتم طيبين وخدوا بالكم من صحتكم هناك"، وطالب الحجاج بالدعاء لمصر والإسكندرية فى بيت الله الحرام، حيث مصر تمر بمرحلة صعبة وتحديات جسيمة وجميعنا نتمنى أن تمر بخير، متمنيا لهم العودة بسلام وخير، مختتما حديثه "حج مبرور وذنب مغفور".

1905 من عمالة الحجاج يغادرون ميناء سفاجا البحرى اليوم

وفى السياق، أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن العبارة الرياض ستبحر مساء اليوم الأحد، إلى ميناء ضبا السعودى وعلى متنها 1905 من عمالة الحجاج و1036 راكبا و76 سيارة و4 شاحنات ومن المقرر انطلاق العبارة مسرة وعلى متنها 869 راكبا و30 سيارة و13 شاحنة وتبحر السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 78 شاحنة وتبحر السفينة الحرية 2 وعلى متنها 57 شاحنة.

وشهد الميناء أمس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 195 راكبا و5 شاحنات و14 سيارة والعبارة مسرة وعلى متنها 7 ركاب والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 23 شاحنة و10 ركاب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 38 راكبا و38 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة القاهرة وعلى متنها 899 راكبا و89 سيارة و1 شاحنة.

بدء سفر حجاج الجمعيات 14 سبتمبر المقبل

>وأكدت إلهام سليم حنا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، بدء سفر حجاج الجمعيات يوم 14 سبتمبر المقبل "المستوى الثالث"، وعددهم 142 حاجا، مشيرة إلى أن الفوج الثانى سيكون يوم 15 سبتمبر ويضم 286 حاجا من سوهاج.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن عودة الحجاج ستكون يوم 12 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن المديرية ستوفر أتوبيسات السفر من محافظة سوهاج مع عدد من المشرفين من الهيئة المصرية لبعثة الحج.

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