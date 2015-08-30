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بالصور.. تكريم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ وعميد الزراعة السابقين

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بالصور.. تكريم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ وعميد الزراعة السابقين بالصور.. تكريم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ وعميد الزراعة السابقين
شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تكريم مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس الجامعة، الدكتور محمد السعيد أبو والى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقًا، والدكتور عاطف يوسف سالم، عميد كلية الزراعة السابق، لبلوغهما السن القانونية، وذلك تقديرًا وتكريمًا لما قدماه من إسهامات جليلة لصالح الجامعة خلال فترة خدمتهما.

حضر التكريم الدكتور على أحمد أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد محمد حجازى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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