رئيس جامعة بنى سويف: الانتهاء من تنفيذ استوديوهات كلية الإعلام

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد الانتهاء من تنفيذ استوديوهات كلية الإعلام الإذاعية والتليفزيونية ومعامل الوسائط المتعددة بتكلفة 14 مليون جنيه، سوف تبدأ في خدمة التدريب العملي للطلاب بالكلية مع بداية العام الجامعي الجديد.

واشار رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، إلى أن الاستديوهات والمعامل تم تصميمها وفقا لأحدث تكنولوجيا العصر، التي خصصت لأغراض التدريب والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بما يمكن الكلية من تدريب طلابها على أحدث التقنيات التي تؤهلهم لسوق العمل، وتضمن تقديم كوادر متميزة قادرة على تحقيق رسالة وهدف الجامعة وايمانا باهمية التدريب العملي للطلاب داخل الجامعة مشيرا إلى أنه سيتم دعم كافة فرص التدريب العملي للطلاب خارج الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية .

وأكد عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام، ان الاستديوهات الاذاعية والتليفزيونية ومعامل الكلية سوف تخدم في اغراض التدريب الاعلامي للطلاب بالاستعانة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية وخبراء الاذاعة والتليفزيون، كما تستفيد الكلية من هذه الاستديوهات في مجال إنتاج البرامج الاذاعية والتليفزيونية.