بالصور.. مدير مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية يزور جامعة كفرالشيخ

استقبل الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الأحد بمكتبه لجنة اختيار المدرسين المساعدين بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب البشرى بالجامعة، وهم اللواء طبيب مجدي محمد شلبي مدير مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية ، والأستاذ الدكتور علاء عيسى أستاذ جراحة المخ والأعصاب جامعة الإسكندرية ، والدكتور عصام الدين جابر صالح أستاذ جراحة المخ والأعصاب جامعة المنوفية ، بحضور الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب بجامعة كفرالشيخ.

ومن جانبه عرض رئيس الجامعة فيلما تسجيليا عن الجامعة وتخطيط الحرم الجامعى قبل إنشاء الكليات عام 2011م وجميع المنشآت الجامعية قبل الإنشاء والترميم والتجميل داخل الحرم الجامعى، وكذلك دراسة الجدوى للعديد من الكليات ومحاكاة الجامعات الأجنبية فى تنفيذ المنشآت وتحقيق الوصول إلى أعلى المواصفات العالمية.

وفى سياق متصل ، تفقد رئيس الجامعة والزائرين مستشفى جامعة كفرالشيخ الجديد وغرف العناية المركزية والعمليات بنظام الكبسولات لزراعة الأعضاء والأجنحة الطبية الخاص بالمستشفى .

وأشاد الدكتور عصام الدين جابر صالح أستاذ جراحة المخ والأعصاب جامعة المنوفية بجامعة كفرالشيخ ودورها العظيم ودور المستشفى الجامعى الجديد فى خدمة المجتمع ، مؤكدًا أن الجامعة مفخرة لمصر كلها ولمنطقة وسط الدلتا بصفة خاصة .

وأضاف جابر قائلاً :" لم أكن أتصور أن هذا الكم من الإبداع والإتقان ، فهذا إنجاز عبقرى ، وأننى تحت أمر الجامعة فى إعداد كوادر جديدة وتدريبها على أكمل وجه".



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