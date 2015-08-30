قوات التحالف العربى: لم نستهدف مصنعًا للمياه فى محافظة حجة باليمن

قال العميد ركن أحمد عسيرى، مستشار وزير الدفاع السعودى والمتحدث باسم قوات التحالف العربى، إن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر تدريب لميليشيات الحوثى بمحافظة حجة وليس مصنعًا للمياه، وذلك وفق ما جاء فى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن مصادر أمنية يمنية قالت، اليوم الأحد، إن عشرات الآليات العسكرية توجهت إلى جبهة مأرب عبر منفذ الوديعة.

ونقلت قناة (سكىي نيوز) الإخبارية عن المصادر الأمنية، تصريحاتهم أن هذه الآليات من المحتمل أن تستخدم في معركة صنعاء، وأضافت أن التحالف العربى سيقدم مئات المدرعات والدبابات وكاسحات الألغام إلى القوات اليمنية الشرعية إضافة إلى الإسناد الجوى.