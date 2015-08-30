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مصر تدين التفجير الإرهابى فى البحرين

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مصر تدين التفجير الإرهابى فى البحرين مصر تدين التفجير الإرهابى فى البحرين
أدانت اليوم الأحد حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانة شمال العاصمة البحرينية المنامة، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة 4 آخرين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - في تصريح له اليوم - على وقوف مصر (حكومة وشعبا) مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة الإرهاب الغاشم، مطالباً المجتمع الدولي بتكثيف التعاون لمحاربة تلك الظاهرة.

وأكد تأييد مصر لحكومة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، فيما قدم المتحدث خالص التعازي لأسرة الشهيد، معربا عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين ،
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