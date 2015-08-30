متهم بـ"التخابر مع قطر" يوجه سؤالين لشاهد بالقضية أمام المحكمة

طلب المتهم الثانى من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، قبل رفع جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، توجيه سؤال إلى الشاهد "مصطفى طلعت الشافعى" مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا.

وقال المتهم "أحمد عبد العاطى" إن رئيس الجمهورية فى يوم 1،2،3 يوليو عام 2013 كان يباشر عمله من مكتبه بالحرس الجمهورى، وكذلك الفريق المعاون له والمبنى المقابل له المسمى مبنى التوثيق التاريخى، حتى تم التحفظ علينا وتجريدنا من كل ما نملك، فهل لدى الشاهد علم كيف تم التصرف فى المستندات داخل مكتب رئيس الجمهورية، فأجاب الشاهد "لا أعرف".

وأضاف المتهم موجها سؤالا آخر قائلا هل يمكن لأية وزارة مخاطبة رئيس الجمهورية دون أن تحمل رقم قيد أو رقم صادر أو تاريخ للوثيقة الصادرة من الوزارة، ليجيب الشاهد قائلا بالنسبة لرقم القيد من الممكن أن يتم إرسالها دون قيد أو رقم صادر، أما التوقيع على المذكرة فيجوز أن يوقعها مدير مكتب الوزير.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.