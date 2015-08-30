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"تموين الجيزة" تضبط مواطنا لتجميعه 5 ماكينات صرف خبز بالعياط

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"تموين الجيزة" تضبط مواطنا لتجميعه 5 ماكينات صرف خبز بالعياط "تموين الجيزة" تضبط مواطنا لتجميعه 5 ماكينات صرف خبز بالعياط
قال حفظى إلياس وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص لتجميعة عدد 5 ماكينات صرف الخبز بالعياط .

وأضاف إلياس فى تصريحات له اليوم، أنه وردت معلومات لأجهزة الرقابية حول قيام هذا الشخص بتجميع ماكينات صرف الخبز، والتى تخص مخابز العياط لاستيلائه على الدعم النقدى للبطاقات الذكية للمواطنين بدائرة أطفيح، وتم القبض عليه وتحريز الماكينات، وتحرير المحضر رقم 5415 جنح أطفيح، وعرض المخالف على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مصر 365

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