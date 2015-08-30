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ضبط عاطلين بحوزتهما 2500 قرص مخدر بالمنوفية

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ضبط عاطلين بحوزتهما 2500 قرص مخدر بالمنوفية ضبط عاطلين بحوزتهما 2500 قرص مخدر بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 2500 قرص مخدر، قبل ترويجها على المتعاطين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد السخاوى، رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد بضبط كل من (م. و) 30 سنة، و(أ. و) 35 سنة عاطلين، ومقيمان بقرية "طليا" فى مركز أشمون، وبحوزتهما 2500 قرص مخدر، قبل ترويجها على المتعاطين، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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