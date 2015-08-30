دانتيل ملوّن يزين إطلالات السجادة الحمراء

يزيّن الدانتيل إطلالات النجمات الأنيقة على السجادة الحمراء في كل احتفال يقام، ومع أنّ الدانتيل الأسود هو أبرز ما ظهر على السجادة الحمراء إلا أنّ ما لفتنا مؤخراً فساتين يزينها دانتيل ملون بألوان مشرقة فأضفت لمسةً عصريةً ناعمةً لأجمل الإطلالات .

تكرر ظهور الدانتيل الأحمر في العديد من الإطلالات، منها إطلالة صوفيا بوش

Sophia Bush بفستانها القصير وإطلالة اليكساندرا داداريو Alexandra Daddario الأنيقة بفستان أنيق وناعم ولا يمكن أن ننسى إطلالة أنيقة هوليوود بلاك ليفلي Blake Lively بفستانها الجميل من Monique Lhuillier أما اللون الكحلي فقد ظهر بشكل جميل ليضفي طابعًا فخمًا للإطلالة، كإطلالة نيكي ريد Nikki Reed الأنيقة وفستان الممثلة الشابة فليسيتي جونز Felicity Jones الكلاسيكي الناعم .

من ناحية أخرى اختارت بعض النجمات ألوان دانتيل صيفية مشرقة لتزين فساتينهنّ كإطلالة آمبر لي بون Amber Le Bon المميزة بالدانتيل الأصفر وإطلالة ليديا هيرست

Lydia Hearst الناعمة باللون الوردي الجذاب، كما ظهر الدانتيل الأبيض كذلك في بعض الإطلالات المميزة منها إطلالة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez ببدلة ناعمة من زهير مراد وفستان ناعومي واتس Naomi Watts بتصميمه الناعم القصير .

يضفي الدانتيل الملون طابعًا عصريًّا أنيقًا لإطلالتك فاحرصي على تنسيقها بطريقة بسيطة لتحافظي على بساطة وجمال إطلالتك. شاهدي الصور أعلاه واستوحي منها ما يناسبك.