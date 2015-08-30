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فان جال: أتحدث مع ' الواثق ' روني في كل شيء.. حتى المطبخ

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فان جال: أتحدث مع ' الواثق ' روني في كل شيء.. حتى المطبخ فان جال: أتحدث مع ' الواثق ' روني في كل شيء.. حتى المطبخ

شدد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي على ثقته في لاعبه وقائد فريقه واين روني مؤكد أنه يستشيره في كثير من الأمور.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن يونايتد يحتاج للتعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل روبن فان بيرسي وراداميل فالكاو إلا أن فان جال أكد أنه يثق تماما في قدرات روني التهديفية.

وسجل قائد منتخب إنجلترا ثلاثية في فوز ناديه 4-0 على كلوب بروج البلجيكي في إياب تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين:"أنا أعلم ما أريد لكنني منفتح للأخرين. أثق في روني وهو يثق في كذلك، عندما يأتي للحديث معي، أنصت إليه بانتباه".

وأضاف "هو يمتلك الثقة لقول أشياء لا يستطيع الحديث عنها لاعبين أخرين، لكن هذا جيد للأجواء داخل غرف الملابس".

وأردف "نتحدث عن الخيارات المتاحة للفريق، المطبخ، والأشياء الأخرى. كل شيء".

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