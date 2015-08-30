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روبن: فيدال طلب تنفيذ ركلة الجزاء.. لكن الأمر يختلف هنا عن يوفنتوس

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روبن: فيدال طلب تنفيذ ركلة الجزاء.. لكن الأمر يختلف هنا عن يوفنتوس روبن: فيدال طلب تنفيذ ركلة الجزاء.. لكن الأمر يختلف هنا عن يوفنتوس

أكد أريين روبن لاعب بايرن ميونيخ الألماني أن زميله التشيلي أرتورو فيدال طلب تنفيذ ركلة الجزاء المحتسبة للفريق أمام باير ليفركوزن السبت في الدوري.

وسجل الدولي الهولندي ركلة الجزاء في المباراة التي حسمها فريقه على ملعب "أليانز أرينا" بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال روبن عقب المباراة:"لدينا ترتيب واضح للاعبين المختصين في تنفيذ ركلات الجزاء في بايرن".

وأضاف "توماس مولر هو رقم 1 وأنا رقم 2، لكن من الجيد أن فيدال أيضا أراد تنفيذ الركلة. هذا أفضل من أن يكون الجميع خائفون".

وأردف "فيدال كان رقم 1 في يوفنتوس في تنفيذ ركلات الجزاء وطلب مني أن ينفذها هو، لكن الأمر يتعلق بالعمل ضمن مجموعة داخل بايرن ميونيخ".

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