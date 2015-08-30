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قائمة إيطاليا - 9 من الخارج.. بيرلو موجود وعودة جيوفينكو

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قائمة إيطاليا - 9 من الخارج.. بيرلو موجود وعودة جيوفينكو قائمة إيطاليا - 9 من الخارج.. بيرلو موجود وعودة جيوفينكو

أعلن أنتونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا عن قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة بلغاريا ومالطا في تصفيات يورو 2016 والتي شهدت عودة لاعب يوفنتوس السابق سيباستيان جيوفينكو.

وعاد جيوفينكو، لاعب تورونتو الكندي، لقائمة الأوزوري بعد عام تقريبا منذ مشاركته وديا مع في الفوز على ألبانيا 1-0 نوفمبر 2014.

وضمت القائمة النجم المخضرم أندريا بيرلو بعد انتقاله لفريق نيو يورك سيتي الأمريكي.

وبلغ عدد اللاعبين بالقائمة الذين ينشطون خارج الدوري الإيطالي 9 من بين 28 لاعبا استدعاهم لاعب ومدرب يوفنتوس السابق أنتونيو كونتي.

ويستعد منتخب إيطاليا، وصيف مجموعته في التصفيات بفارق نقطة عن المتصدر كرواتيا، لمواجهة مالطا يوم الخميس المقبل على ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فلورانس ثم استضافة بلغاريا يوم الأحد المقبل على ملعب رينزو باربيرا في مدينة باليرمو.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الحراس: جيانلويجي بوفون (يوفنتوس) - دانيلي باديللي (تورينو) - سالفاتوري سيريجو (باريس سان جيرمان).

الدفاع: فرانشيسكو أشيربي (ساسولو) - أندريا بارزالي، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كيلليني (يوفنتوس) - دومينيكو كريشيتو (زينيت) - ماتيو دارميان (مانشستر يونايتد) - ماتيا دي شيليو (ميلان) - مانويل باسكوال (فيورنتينا) - أندريا رانوكيا (إنتر ميلان).

الوسط: أندريا بيرتولاتشي (ميلان) - دانييلي دي روسي، أليساندرو فلورينزي (روما) - أندريا بيرلو (نيويورك سيتي) - روبرتو سوريانو (سامبدوريا) - ماركو بارولو (لاتسيو) - ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

الهجوم: أنتونيو كاندريفا (لاتسيو) - إدير (سامبدوريا) - ستيفان الشعراوي (موناكو) - مانولو جابياديني (نابولي) - سيباستيان جيوفينكو (تورونتو) - شيرو إيموبيلي (سيفيليا) - جراتسيانو بيلي (ساوثهامبتون) - فرانكو فازكيز (باليرمو) - سيموني زازا (يوفنتوس).

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