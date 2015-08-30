بالفيديو - عداء بريطاني يترك السباق لشرب الماء ويعود ليتوج

حقق العداء البريطاني محمد فرح الميدالية الذهبية في نهائيات بطولة العالم للجري مسافة 5000 متر والمقامة في بكين. حتى الآن لا شيء يبدو غريبا ففرح حقق الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2012 وحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للـ5000 متر مرتين من قبل عامي 2011 و2013. الجديد هذه المرة أن فرح توقف في منتصف السباق ليشرب الماء قبل أن يعود في نهايته وينتصر!

فرح الذي أنهى السباق في 13 دقيقة وخمسون ثانية و38 جزء من الثانية تصدر السباق منذ البداية كالمعتاد قبل أن يفاجئ المتسابقين والمشاهدين على حد سواء وينحرف عن المضمار ويتأخر عن منافسيه ويتجه للطاولة الحاملة لزجاجات المياه ليحصل على إحداهن وأغرق بها رأسه وشرب قليلا قبل أن يعود للسباق من جديد. وبالرغم من تقدم الكيني كاليب نديكو قبل نهاية السباق ب600 متر عاد فرح "المنتعش" لينهي السباق في المركز الأول متفوقا على الجميع.

وبعد نهاية السباق توقف فرح لالتقاط الصور التذكارية مع الأسطورة أوسين بولت.

وقال فرح في حديثه لبي بي سي: "من الجيد تحقيق إنجازا تاريخيا كهذا. لم أشعر أنني بخير قبل خوض السباق لكنني أود توجيه الشكر للطاقم الطبي للفريق البريطاني، لقد كانوا رائعين."

جدير بالذكر أن فرح البريطاني ذو الأصول الصومالية والبالغ من العمر 32 عاما كان قد حقق الميدالية الذهبية لسباق الجري 10000 آلاف متر قبل أيام قليلة من الفوز بسباق ال5000 متر.

كما أنه حقق ثنائية الميداليات الذهبية في سباقي 5000 و10000 متر 3 مرات، مرتين عالميا عامي 2013 و2015 ومرة أولمبيا عام 2012. ويشارك بصورة متقطعة في سباقات 3000 و1500 متر كما شارك في ماراثون لندن 2014 ويعد من أعظم العدائين في تاريخ بريطانيا واللعبة ككل.

شاهد فيديو محمد فرح يشرب الماء قبل أن يعود للمضمار