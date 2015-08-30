بالصور .. مدير أمن الإسكندرية يودع حجاج القرعة من مطار برج العرب

قام ظهر اليوم اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الإسكندرية، ورافقة اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية، لمنطقة غرب الدلتا، واللواء زكى صلاح حكمدار المحافظة، واللواء عصمت الأشقر، مدير مرور الإسكندرية، وضباط مديرية الأمن والموانى والمطار، وذلك بتوديع حجاج القرعة من مطار برج العرب الدولى.

من جانبه طالب اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الإسكندرية، الحجاج بالدعاء لمصر وحمياتها من الإرهاب الغاشم، وقام بتوزيع الورود وكتيبات إرشادية عليهم عن كيفية الحج، وتمن لهم حج مبرور وذنب مغفور، ونوه مدير الأمن أنه تمت مغادرة الفوج الأول صباح اليوم، وظهراً الفوج الثانى وعددهم 310 فرد، ويوجد فوج ثالث مساء اليوم وعددهم 350 فرد.