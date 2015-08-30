بالصور.. هدايا رمزية وعروض فلكلور شعبي في حفل تكريم الطلاب السوريين المتفوقين بمصر

استضاف مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، أمس، احتفالية تكريم الطلاب السوريين المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة في مصر والتي رعتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء السبت 28 أغسطس بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ونفذها برنامجين تابعين للمنظمة هما رابطة “سوريات” ورابطة الجالية السورية في مصر.

شهد الحفل كلمات افتتاحية لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والسفير محمد أبو الخير نائب مساعد وزير الخارجية ممثلا عن السفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية والشيخ على خليل مدير علم التعليم الثانوى وممثل مشيخة الأزهر وناصر مسلم ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر والدكتور محمد شوقي مسئول التعليم بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والممثل الفنان جمال سليمان، واستمع الحضور كذلك لكلمات من المهندس راسم الأتاسي رئيس برنامج رابطة الجالية السورية في مصر والسيدة رنا كلاليب منسقة برنامج رابطة المرأة السورية “سوريات”.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الطالبات والطلاب المتفوقين بشهادات تقدير وبعض الهدايا الرمزية، وحفل فني لعروض فلكلور شعبي سوري، وحفل استقبال.

وجه المتحدثون الشكر للحكومة المصرية التي أتاحت انضمام 41 ألف طفل سوري في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، معربين عن تقديرهم للجهد المتميز لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى المصريتين، كما دعوا السلطات المصرية لمعالجة بعض قضايا لم الشمل وإفساح المجال أكثر لطلاب الجامعات من السوريين، وتيسير المدة الزمنية لتجديد الإقامات.