أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. هدايا رمزية وعروض فلكلور شعبي في حفل تكريم الطلاب السوريين المتفوقين بمصر

Google+ Print
بالصور.. هدايا رمزية وعروض فلكلور شعبي في حفل تكريم الطلاب السوريين المتفوقين بمصر بالصور.. هدايا رمزية وعروض فلكلور شعبي في حفل تكريم الطلاب السوريين المتفوقين بمصر

الفنان جمال سليمان في حفل تكريم الطلاب السوريين المتفوقين بمصر

استضاف مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، أمس، احتفالية تكريم الطلاب السوريين المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة في والتي رعتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان مساء السبت 28 أغسطس بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ونفذها برنامجين تابعين للمنظمة هما رابطة “سوريات” ورابطة الجالية السورية في مصر.

شهد الحفل كلمات افتتاحية لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والسفير محمد أبو الخير نائب مساعد وزير الخارجية ممثلا عن السفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية والشيخ على خليل مدير علم التعليم الثانوى وممثل مشيخة الأزهر وناصر مسلم ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر والدكتور محمد شوقي مسئول التعليم  بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والممثل الفنان جمال سليمان، واستمع الحضور كذلك لكلمات من المهندس راسم الأتاسي رئيس برنامج رابطة الجالية السورية في مصر والسيدة رنا كلاليب منسقة برنامج رابطة المرأة السورية “سوريات”.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الطالبات والطلاب المتفوقين بشهادات تقدير وبعض الهدايا الرمزية، وحفل فني لعروض فلكلور شعبي سوري، وحفل استقبال.

وجه المتحدثون الشكر للحكومة المصرية التي أتاحت انضمام 41 ألف طفل سوري في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، معربين عن تقديرهم للجهد المتميز لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى المصريتين، كما دعوا السلطات المصرية لمعالجة بعض قضايا لم الشمل وإفساح المجال أكثر لطلاب الجامعات من السوريين، وتيسير المدة الزمنية لتجديد الإقامات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم