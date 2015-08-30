محافظ الأقصر يبحث مشاكل المزارعين مع مسؤولي القطاع الزراعي



> عقد محافظ الأقصر، محمد بدر، اجتماعًا مع قيادات وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظة، لبحث المشاكل التى تواجه المزارعين بالمحافظة، وذلك بحضور نقيب الفلاحين رشدى عرنوط،ووكيل وزارة الزراعة المهندس ربيع نجار.

واستعرض محافظ الأقصر مع ممثلي المزارعين أبرز المشاكل التى تواجه المزارعين والتى تتمثل في تأخر صرف بعض حصص الأسمدة الخاصة بمحصول قصب السكر، وتحسين شروط القروض الخاصة بالمزارعين فى بنك التنمية والإئتمان الزراعى للتخفيف من كاهل المزارعين.

وطالب ممثلو نقابة الفلاحين، بتخصيص منافذ بيع خاصة بالنقابة بمختلف مراكز وقرى المحافظة لبيع الخضر والفاكهة بالتنسيق مع رؤساء المدن، وقيام النقابة بتنفيذ مشروع للبتلو بسعر التكلفة، لزيادة المعروض من اللحوم والحد من ارتفاع الأسعار.

وقال محافظ الأقصر، أنه يولي أهمية كبيرة لقطاع الزراعة في المحافظة ويحرص على حل كافة المشاكل الخاصة بالمزارعين، لافتاً إلى أن المقومات الاقتصادية لأي محافظة يتصدرها قطاعي الزراعة والصناعة، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من مخلفات قصب السكر، والاستعانة بها في الصناعات التكميلية.

ومن جانبه قال ووكيل وزارة الزراعة المهندس ربيع نجار، أنه سيتم الانتهاء من تسليم كافة حصص الأسمدة الخاصة بمحصول قصب السكر إلي مزارعي المحافظة مع نهاية شهر سبتمر، وذلك بعد قرار وزير الزراعة بتوجيه كافة حصص المنتجة خلال شهر سبتمر إلي محافظات الصعيد.