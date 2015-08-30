فيلم “‘Minions’” يدخل قائمة “أفلام البليون دولار”

استطاع فيلم الرسوم المتحركة الشهير Minions تحقيق إيرادا يتجاوز البليون دولار، منها 682مليون دولار عالميا،و321.9مليون ولار بأمريكا.

وبهذا يدخل الفيلم قائمة “أفلام البليون دولار”،التى تضم 23فيلما ،ومنها “قصة لعبة 3″،و”المتجمدة”.

فيلم “Minions” من إنتاج استوديوهات إليمونيشن للترفيه، توزيع يونيفرسل ستوديوز،تأليف بريان لينش، إخراج بيير كوفين وكايل بالدا ،وإنتاج كريس ميليداندرى وجانيت هيلى.

ويقوم بالأداء الصوتى للفيلم النجمه ساندرا بولوك التى تؤدى دور الشريرة سكارليت أوفركيل ،وجون هام الذى يؤدى دور زوجها المخترع هير أوفركيل.