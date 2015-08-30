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البلشي : “شوكان يعتزم الإضراب عن الطعام حال إبقاءه في محبسه.. وجهة ما تتعنت في الإفراج عنه”‎

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البلشي : “شوكان يعتزم الإضراب عن الطعام حال إبقاءه في محبسه.. وجهة ما تتعنت في الإفراج عنه”‎ البلشي : “شوكان يعتزم الإضراب عن الطعام حال إبقاءه في محبسه.. وجهة ما تتعنت في الإفراج عنه”‎

جانب من المؤتمر الصحفي

المراسل : شمس الدين مرتضى

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم، مؤتمراً صحفيًا بمقر النقابة لتناول تخطي مدة الحبس الاحتياطية للمصور محمود أبو زيد شوكان، والحديث عن حالته الصحية بعد احتجازه بشكل غير قانوني لمدة تخطت السبع عشر يومًا.

وقال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه كان هناك أقوال متداولة حول أنباء جيدة فيما يتعلق بقضية المصور محمود أبو زيد شوكان بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، إلا وأننا جميعا فوجئنا بإحالة قضية آخرى متهم بها شوكان على غير علم المحامين وفجأة، وكأن هناك شخص ما يريد الإبقاء على المصور محمود شوكان داخل محبسه.

وأشار البلشي، خلال كلماته بالمؤتمر الصحفي، إلى أننا سنفاجأ خلال اليومين القادمين بدخول المصور شوكان في إضراب عن الطعام، إحتجاجا على عدم الإفراج عنه بعد تخطيه مدة الحبس الاحتياطية، وأنه يعمل الآن على إعداد الإجراءات الصحية للدخول في إضراب عام عن الطعام حال تعنت الجهات المعنية في الإفراج عنه.

وقال أحمد عبدالنبي أحد محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن يوم 13 أغسطس الماضي كان من المفترض أن يكون آخر يوم في مدة الحبس الاحتياطي للمصور شوكان، ويكون طليقا من محبسه بحلول يوم 16 أغسطس، مضيفا ” توجهنا يومها إلى المحامي العام بنيابات شرق القاهرة لتقديم ما يثبت تخطيه مدة الحبس الاحتياطي، والافراج عنه، ولكنه رفض مقابلتنا”.

وأشار عبدالنبي، خلال كلماته بالمؤتمر الصحفي، إلى “أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم اتخاذ أي اجراء من قبل المحاكم بعد لجوءنا لجميع أنواعها، بالإضافة إلى استنكار مهام توليها قضية المصور شوكان في موقف غريب جدا للإعتداء على القانون”، مضيفا أن هناك شخص ما أو جهة ما تتعنت في الافراج عن المصور شوكان بقوة القانون، ورفض تطبيقه بشكل يثير الجدل.

وقال كريم عبدالراضي أحد محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن “تواجهنا بعض المشكلات حول السلطة المنوط بها بانهاء الحبس بعد تخطي المصور شوكان مدة الحبس الاحتياطي لمدة 17 يوم وهي محكمة الاستئناف، نفاجأ برفض المحكمة استلام ما يثبت انهاء مدة حبسه الاحتياطي من مذكرات، مضيفا “لن نستسلم في الدفاع عن المصور شوكان حتى الإفراح عنه”.

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