أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة رئيس الوزراء دميتري مدفيديف صباح الأحد 30 أغسطس بعض التمرينات الرياضية في المقر الرئاسي الصيفي في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود.
> وبعد التمرينات الرياضية ناقش بوتين ومدفيديف خلال مائدة الإفطار، عددا من القضايا الآنية الهامة.
بالفيديو.. بوتين يمارس الرياضة داخل الجيم برفقة رئيس الوزراء
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة رئيس الوزراء دميتري مدفيديف صباح الأحد 30 أغسطس بعض التمرينات الرياضية في المقر الرئاسي الصيفي في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود.