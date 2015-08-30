أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى يهاجم سفير مصر في تونس ' مجرم ارتدى قميص الأهلي '

Google+ Print
مرتضى يهاجم سفير مصر في تونس ' مجرم ارتدى قميص الأهلي ' مرتضى يهاجم سفير مصر في تونس ' مجرم ارتدى قميص الأهلي '

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا على أيمن مشرفة السفير المصري في تونس، بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق الأبيض أمام مضيفه الصفاقسي في كأس الكونفدرالية.

رابطة أولتراس وايت نايتس هتفت ضد لاعبي الزمالك مع بداية اللقاء الذي فاز به الفريق الأبيض على الصفاقسي التونسي 3-1.

الرابطة أعلنت أن الأمن التونسي تعنت معها ورفض أن تصطحب معها في المدرجات أدوات لرفع لافتات توضح حكاية "موقعة الدفاع الجوي".

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "سفير في تونس مجرم، وأفراد الأولتراس الذين حضروا المباراة سبوا مصر والرئيس عبد الفتاح ".

وتابع "لابد من محاسبة السفير المصري في تونس. فهو فاشل وارتدى قميص الأهلي ورفض مقابلة مجلس إدارة الزمالك".

وأكمل "ويجب محاسبة من سمح بدخول هؤلاء إلى تونس واجتمعوا بمسؤولي حزب النهضة هناك من أجل الاتفاق على سب مصر والرئيس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا»

السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر