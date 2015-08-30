مرتضى يهاجم سفير مصر في تونس ' مجرم ارتدى قميص الأهلي '

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا على أيمن مشرفة السفير المصري في تونس، بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق الأبيض أمام مضيفه الصفاقسي في كأس الكونفدرالية.

رابطة أولتراس وايت نايتس هتفت ضد لاعبي الزمالك مع بداية اللقاء الذي فاز به الفريق الأبيض على الصفاقسي التونسي 3-1.

الرابطة أعلنت أن الأمن التونسي تعنت معها ورفض أن تصطحب معها في المدرجات أدوات لرفع لافتات توضح حكاية "موقعة الدفاع الجوي".

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "سفير مصر في تونس مجرم، وأفراد الأولتراس الذين حضروا المباراة سبوا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع "لابد من محاسبة السفير المصري في تونس. فهو فاشل وارتدى قميص الأهلي ورفض مقابلة مجلس إدارة الزمالك".

وأكمل "ويجب محاسبة من سمح بدخول هؤلاء إلى تونس واجتمعوا بمسؤولي حزب النهضة هناك من أجل الاتفاق على سب مصر والرئيس".